ARhus begeleidt etnische starters CDR

19 juni 2019

12u06 0 Roeselare Kenniscentrum ARhus wil, als partner in het Europese SIREE-project wat staat voor Social Integration of Refugees through Education and self-Employment, werk maken van integratie via werk. Ze zoeken hiervoor mensen met niet-Belgische roots die een eigen zaak willen starten en ondernemers die hun kennis willen delen.

Etnische starters hebben het vaak extra moeilijk om een bloeiende zaak uit de grond te stampen. Ze hebben doorgaans een kleiner netwerk, moeilijkere toegang tot correcte informatie en minder zelfvertrouwen. Tegelijk hebben toch veel nieuwkomers een sterke drive om een onderneming op te starten. ARhus wil die mensen die met een idee spelen om een eigen zaak te starten nu begeleiden door partnerschappen te smeden met en gericht door te verwijzen naar lokale initiatieven die heel wat inhoudelijke expertise in huis hebben. Ook zetten ze trajecten op waarbij starters op professioneel en persoonlijk vlak gekoppeld worden aan een mentor. Op 24 juni wordt de aftrap voor die begeleiding van ondernemers gegeven. In de namiddag is er een workshop voor starters. Er wordt ingegaan op wat hun passies en talenten zijn, wat specifiek is aan ondernemen in België en wie de belangrijkste spelers zijn in het ondernemersveld. ’s Avonds gaat het SIREE-team van ARhus aan de slag met de eerste lichting gemotiveerde mentoren. Zij leren meer over ervaringsgericht mentorschap, welke stappen een typisch mentortraject doorloopt en krijgen concrete tools aangereikt om van start te gaan. Uiteindelijk zullen de starters en mentoren elkaar voor het eerst leren kennen via speeddates. Ben jij gepassioneerd door ondernemerschap en wil je graag je kennis delen met een startende ondernemer? Of heb jij niet-Belgische roots en droom je ervan om ondernemer te worden? Neem dan zeker contact op met Rozemarijn Dereuddre van ARhus via rozemarijn.dereuddre@arhus.be of 0497/91.94.39.