Ardovlam wordt Alertis en lanceert nieuw communicatieplatform: “We willen vandaag al werken aan de beveiligingsoplossingen van de toekomst” Charlotte Degezelle

02 juni 2020

10u29 6 Roeselare Ardovlam, de Belgische marktleider in brandbeveiliging en detectiesystemen, gaat voortaan door het leven als Alertis. Het bedrijf met hoofdzetel in Roeselare bestaat 30 jaar en wil met de naamsverandering zijn brede scala aan activiteiten meer in de kijker zetten. “We zijn vooral bekend voor onze brandbeveiligingssystemen, maar intussen zijn we een innovatief bedrijf dat complete oplossingen aanbiedt voor het beveiligen van gebouwen. Dat bewijst ook ons nieuwe IOT-platform, dat we samen met de naamsverandering lanceren”, stelt Guy Slagmulder, CEO van Alertis.

Alertis, met vestigingen in Roeselare, Wilrijk en Lummen viert in 2020 zijn 30-jarig bestaan. Sinds 1990 leverde het beveiligingsbedrijf al meer dan 18.000 installaties in de zorgsector, industrie, utiliteitsbouw en beschermd erfgoed succesvol op. Het staat vandaag ook in voor de perfecte werking van meer dan 1.000 veiligheidsinstallaties per jaar. En tal van klanten rekenen op het Alertis-team voor hun periodieke onderhoud. “Onze klanten doen al jaren een beroep op ons omwille van onze geïntegreerde producten, zowel in brandbeveiliging als in toegangscontrole”, zegt Slagmulder. “We hechten enorm veel belang aan een efficiënte dienstverlening. Daarom bedienen we vanuit drie regionale vestigingen heel Vlaanderen. We scholen onze technici ook continu bij. Niet voor niets werden we dit jaar voor een tiende keer op rij genomineerd als Trends Gazelle.” Van bij de start van het bedrijf lag de focus op het ontwerpen, in dienst stellen en onderhouden van brandmeldinstallaties. Door de jaren heen kwamen daar steeds nieuwe aspecten bij en stegen ook de verwachtingen van de klant. “Veiligheid is maatwerk geworden. We zijn geëvolueerd van productverkoper naar een dienstenprovider die de klant volledig wil ontzorgen. Safety as a service, zeg maar.”

Safespace

Naast de nieuwe naam, breidt Alertis breidt zijn diensten nu ook uit met het nieuwe communicatieplatform Safespace, dat internet-of-things technologie gebruikt om op eenvoudige wijze brandcentrales en detectiepunten vanop afstand te monitoren en aan te sturen. “Dankzij onze sensoren en algoritmes kunnen we de activiteit van de brandcentrale en de detectoren analyseren, zodat afwijkingen reeds in een vroeg stadium gedetecteerd kunnen worden. Op deze manier kunnen we bij een probleem sneller ingrijpen of een onderhoud vroeger uitvoeren dan gepland, om foutmeldingen te voorkomen.” Vanuit een individueel overzicht wordt het mogelijk om een verbinding op te zetten met een specifieke branddetectiecentrale en live data op te vragen. “De klant kan dus vanop afstand zijn eigen installatie controleren en tegelijk kan onze helpdesk zo een diepere analyse uitvoeren van het systeem. Daarnaast is het mogelijk aan elke actie meldingen of opmerkingen toe te voegen zodat er een digitaal logboek met gebruikersacties ontstaat dat onze technicus tijdens een plaatsbezoek kan raadplegen.”

Customer innovation manager

Om snel te kunnen inspelen op de nieuwste trends op het vlak van beveiliging en om zijn dienstverlening nog verder te verbeteren, stelde Alertis recent ook een customer innovation manager aan. “Zijn taak bestaat er in om ons bedrijf mee te laten evolueren met de snel veranderende klantenverwachtingen. We willen vandaag al werken aan de beveiligingsoplossingen van de toekomst. Het Safespace-platform is een eerste stap in die richting, maar we zijn ambitieus. Zo denken we erover na om de toepassing uit te breiden naar brandweerkorpsen en ook een link te leggen met de verzekeringssector. Ze biedt een pak interessante informatie waarop zij hun dienstverlening en producten zouden kunnen afstemmen”, besluit Guy Slagmulder van Alertis.

Meer op http://www.alertis.be.