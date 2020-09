Ardooise Perskring laat je raden naar plaatselijke winnaar BinckBank Tour CDR

28 september 2020

Hoewel de jaarlijkse aankomst van een etappe van de BinckBank Tour in Ardooie, op dinsdag 29 september, er door de coronacrisis volledig anders uit zal zien, houdt de Ardooise perskring er aan vast om opnieuw een gratis pronostiek te organiseren. Dit ondertussen al voor het derde jaar op een rij. Deelnemen kan online op de website www.perskringardooie.be en dit nog tot dinsdag 29 oktober om 14 uur. De pronostiek bestaat uit twee vragen: Wie wint straks in Ardooie de openingsetappe van de meerdaagse wedstrijd en om hoe laat rolt hij over de finish in de Stationsstraat? Vorig jaar was Sam Bennett alvast nog de snelste in Ardooie. Met de pronostiek is een mooie prijzenpot te winnen. De uitreiking er van is voorzien op kermiszaterdag in de vernieuwde toonzaal van Vloerdecor.