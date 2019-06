Ardooise en Roeselaarse leerkrachten geroemd tijdens Leraar van het Jaar CDR

20 juni 2019

07u58 24 Roeselare Lof voor leerkrachtenteams van Instituut Heilige Kindheid Ardooie (IHKA), het Roeselaarse Barnum en MSKA Roeselare. Tijdens de bekendmaking van de Leraar van het Jaar door het onderwijstijdschrift Klasse werden ook drie leerkrachtenteams uit de Mandelstreek in de bloemen gezet.

Cindy Baert, Elke Vanacker en Steven Demeyer van IHKA werden gehuldigd als ‘Puikste Profs’. Zij vormen de kerngroep wiskunde van de eerste graad. “Deze ploeg was enkele jaren geleden niet meer tevreden met hun manier van lesgeven. Ze wilden onderwijs op een efficiëntere manier aanpakken en klopten aan bij de directie om een nieuw wiskundelokaal te mogen inrichten dat voldeed aan de pedagogisch/didactische noden van het moderne onderwijs”, zegt directeur Jo Willemyns. “Ze gingen voluit voor co-teaching en differentiatie om iedere leerling zijn wiskundige vaardigheden en talenten op een uitdagende manier te laten ontwikkelen. Zo moeten de sterkere leerlingen voor hen voldoende uitdagingen krijgen en de minder sterke leerlingen de nodige aanmoedigingen om gemotiveerd te werken. Cindy, Elke en Steven ontwikkelden hun eigen methode, enthousiasmeerden andere collega’s en elke dag mogen de leerlingen dit ervaren: wiskunde is een vak dat door de meeste leerlingen graag gedaan wordt. Bovendien prijzen ze hun manier van werken ook extern aan en namen ze al deel aan de Dag van de Wiskunde en het tweedaagse congres voor kwaliteitsontwikkeling.”

Daarnaast mogen Bieke Parmentier en Fien Dhondt van Barnum zich ‘Prima Ploegmaatjes’ noemen. Beide mentoren zorgen ervoor dat nieuwe leerkrachten, stagiairs en interims zich meteen thuis voelen in de school in de Stokerijstraat. Tot slot waren ook de co-teachers van 1B van het MSKA Roeselare genomineerd in de categorie Dappere Demareurs. Zij geven samen Nederlands, wiskunde en natuurwetenschappen volgens een methode waarin de leerlingen zelfsturend werken.