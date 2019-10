Ardooie roept op om klein electro in te leveren voor het goede doel CDR

14 oktober 2019

Het vtm-programma Make Belgium Great Again zorgde in het verleden onder meer al voor een piek in de registraties voor orgaandonaties. Nu roept presentatrice Frances Lefebure alle Vlamingen op om hun oud en/of kapot klein elektro naar het containerpark of de lokale Recupel-inzamelbox te brengen. De stad of gemeente die voor 19 oktober het meeste klein elektro ophaalt, wint een uniek containerparkconcert van Koen Wauters en Jonas Van Geel. Ardooie gooit zich alvast in de strijd. Op de gemeentelijke Facebookpagina verscheen een oproep om massaal naar het containerpark te trekken met je afgedankt electro. De Gemeente geeft ook zelf het goeie voorbeeld en brengt enkele defecte toestellen van het archief naar het containerpark.

Klein elektro zijn alle toestellen die een stekker hebben of op batterijen werken en die je kan dragen met je handen, bijvoorbeeld een gsm of een broodrooster. Het ingezamelde klein elektro levert niet alleen kostbare grondstoffen op maar ze brengen voor één keer ook geld op. Hoe meer klein elektro wordt verzameld, hoe meer geld Recupel schenkt aan Rode Neuzen Dag.