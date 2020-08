Archery Tag in Wallemote-Wolvenhof en ’t Veld CDR

10 augustus 2020

In provinciedomeinen Wallemote-Wolvenhof in Izegem en ’t Veld in Ardooie kun je op donderdag 13 augustus terecht voor een spelletje archery tag. Dit spel is geen paintball of lasertag, maar staat wel garant voor actie, tactiek, samenwerking en veel plezier.

Gewapend met pijl en boog nemen teams het tegen elkaar op in verschillende wedstrijden. Pijn doet dit spel trouwens niet, want elke pijl heeft een zachte punt van mousse of rubber. Er komt ook geen verf aan te pas. Stad-land-schap ’t West-Vlaams Hart organiseert de archery tag in samenwerking met Avontuurlijk Natuurlijk voor jongeren tussen 13 en 15 jaar. In Izegem wordt gespeeld van 10 tot 12 uur, in Ardooie van 14 tot 16 uur. Inschrijven is noodzakelijk en kan hier. Het aantal plaatsen is beperkt, een mondmasker is ook noodzakelijk.