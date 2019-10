Applaus voor Puigdemont in Fabriekspand: “Ik wil mijn positie gebruiken om de situatie in Catalonië verder aan te klagen” Charlotte Degezelle

15 oktober 2019

21u29 0 Roeselare Carles Puidgemont verstopt zich niet. Amper één dag nadat het Spaanse Hooggerechtshof een Europees aanhoudingsbevel tegen hem uitvaardigde, was hij dinsdagavond aanwezig op een lezing van de Marnixring in het Fabriekspand. De Catalaanse ex-premier zei er dat hij zich zal neerleggen bij de beslissing van de Belgische justitie omtrent het aanhoudingsbevel.

Marnixring Adriaen Willaert, een serviceclub binnen de Vlaamse beweging, had nooit gedacht dat hun lezing over de toekomst van Europa op zoveel persaandacht zou krijgen. Maar amper één dag nadat het Spaanse Hooggerechtshof al voor de derde keer een Europees aanhoudingsbevel uitvaardigt tegen één van de aangekondigde sprekers, mag je verwachten dat zowel de Belgische als de Spaanse pers present tekent. Net voor het evenement begon nam Carles Puigdemont, geflankeerd door Geert Bourgeois (N-VA), even de tijd om de pers te woord te staan. “Het Spaans Hooggerechtshof heeft een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd dat ondertussen in handen is van het Brussels parket. Ik ben ter beschikking en zal de beslissing van de Belgische justitie omtrent het aanhoudingsbevel respecteren. Het is ondertussen de derde keer dat er een Europees aanhoudingsbevel is uitgeschreven. De eerste keer verbleef ik in Belgie, de tweede maal in Duitsland waar ik ook effectief gearresteerd werd. Beide keren is het arrestatiebevel uiteindelijk opnieuw ingetrokken, maar ik ben voorbereid om me te verdedigen”, aldus Puigdemont. “Ik ben niet op de vlucht en ook niet bang, maar ik leef wel al twee jaar in een extreme situatie.

Puigdemont noemt de zaak niet langer een Spaans dossier, maar een Europese kwestie. “Heel Europa is bezorgd want dit ondermijnt de Europese democratie”, stelt hij. “De celstraffen die zijn uitgesproken door het Spaans Hooggerechtshof (tegen negen Catalaanse politici nvdr.) zijn niet normaal. De bevolking laat via vredevolle manifestaties horen dat ze niet akkoord zijn en ik wil mijn positie ook gebruiken om de situatie in Catalonië verder aan te klagen. Het is een schande voor heel Europa.” Puigdemont kreeg alvast de steun in Roeselare waar de 280 aanwezigen hem trakteerden op een stevig applaus.