Applaus en witte lakens: Roeselare steekt zorgverleners een hart onder de riem Charlotte Degezelle

20 maart 2020

12u51 8

De zorgverleners zijn echte helden in deze barre coronatijden. Om hen te bedanken voor de bergen werk die ze verzetten, lanceerde het stadsbestuur eerder deze week een oproep om vrijdag om 12 uur massaal te applaudisseren voor hen aan je voordeur, door het raam, vanop je balkon,... Daarnaast vroeg het bestuur ook om witte lakens uit te hangen als symbool voor hoop, toewijding en nederigheid. De twee oproepen werd goed opgevolgd. Overal in het straatbeeld zie je, al dan niet versierde, lakens hangen en op de middag was er op verschillende plaatsen applaus te horen. Onder andere op De Munt, waar de bewoners elkaar duidelijk hadden aangestoken. Talloze balkons waren er versierd met witte doeken en tientallen mensen applaudisseerden vanop hun balkon.

