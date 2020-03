Applaudisserende buren getrakteerd op klank-en lichtshow op gevel van ARhus Sam Vanacker

29 maart 2020

09u17 14 Roeselare Op de Munt in Roeselare applaudisseerden de bewoners zaterdagavond om klokslag 20 uur luider dan ooit voor iedereen die het land draaiende houdt. Dankzij ARhus en lichtkunstenaar Alexander Stragier werden alle helden er ook letterlijk in de spotlights gezet.

Witte lakens in het straatbeeld en elke avond een hartverwarmend applaus. Ook in Roeselare komen mensen om 20 uur buiten om hun dankbaarheid en waardering te tonen voor alle helden van nu. Artsen en medisch personeel, maar ook alle anderen die aan het werk zijn en ons land draaiende houden. Ook kenniscentrum ARhus draagt een steentje bij. “Om 20 uur laten we elke dag het ARhusgebouw mee applaudisseren door de lichten te ontsteken en vijf minuten nadien weer te doven”, vertelt Yves Rosseel, directeur van het Roeselaarse kenniscentrum.

“Om dit applaus een artistieke dimensie te geven deden we een beroep op Alexander Stragier, een jonge Roeselaarse lichtkunstenaar die eerder ook al voor een klank-en lichtspel zorgde op de gevel van het Roeselaarse stadhuis. Zo tonen we met ARhus niet alleen ons engagement naar onder andere de zorg-, voedings-, onderwijs- en logistieke sectoren, maar ook naar de artistieke sector.”

De actie werd bewust niet vooraf aangekondigd om te vermijden dat mensen ter plaatse zouden gaan kijken. Meer beelden van Vlaanderen in coronatijden zijn hier te vinden.