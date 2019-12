Appartementsbewoner opgepakt na brandstichting in flat LSI

02 december 2019

22u17

Bron: LSI 0 Roeselare In Roeselare is maandagavond een 32-jarige bewoner van een appartement in de Ieperstraat opgepakt voor opzettelijke brandstichting.

Rond 18.30 uur stak Sven V. in zijn appartement een deken in brand. Waarom hij dat precies deed, is niet duidelijk. De brand werd opgemerkt door een Roemeense medebewoner die probeerde het vuur te blussen. De 41-jarige man liep daarbij brandwonden op. Uiteindelijk bleef de schade beperkt omdat het deken naar buiten gegooid kon worden. De politie nam de brandstichter mee voor verhoor. Het is aan het parket om te beslissen of hij voor de onderzoeksrechter zal worden geleid met het oog op zijn aanhouding. In het appartement wonen 10 personen. Er was geen evacuatie nodig.