Antwerpenaar slaagt in burgerchallenge van Shifters en speelt vette hap van 1,5 kilo in halfuur binnen Sam Vanacker

20 september 2020

10u53 24 Roeselare Een Antwerpenaar is er vrijdag als eerste in geslaagd om de gigantische Break Out-burger van 1,5 kilogram met tien stukken vlees van hamburgerrestaurant Shifters binnen de 35 minuten op te eten. Cain Ransbottyn (42) uit Brasschaat had op de kop 30 minuten nodig voor de uitdaging.

Cain Ransbottyn is geen lichtgewicht als het op eetuitdagingen aankomt. Zo werd hij in mei 2019 Belgisch kampioen Spicy Taco Eating en in januari van dat jaar was hij ook de eerste die het ‘Cruiseschip van Balen’ bedwong. Dat gerecht bestaat uit een stokbrood van 57 centimeter met mayonaise, sla, tomaten, ei, een curryworst, twee vleeskroketten en een mexicano, afgewerkt met verse handgeschilde en -gesneden frietjes.

Aan dat rijtje voegt hij nu een nieuwe overwinning toe. Hij reed vrijdag helemaal van Brasschaat naar Roeselare om zich te wagen aan de uitdaging van Shifters. Hij legde de succesvolle poging ook vast op video. Pittig detail: in het filmpje is ook te zien hoe hij ongeveer twee uur na de schranspartij nog even stopt aan de drive-in van een fastfoodrestaurant voor een hamburgertje.

“Dat was een stuntje om het filmpje op een vrolijke noot te eindigen. Ik had eigenlijk vooral dorst, maar dat kleine hamburgertje kon er nog wel bij”, lacht Cain. “Ik zie mezelf niet als een professional eater zoals je die in de Verenigde Staten hebt, maar ik ben wel iemand die een uitdaging niet kan laten liggen. Als iemand beweert dat iets niet mogelijk is, dan moet ik het tegendeel bewijzen. Daarom ben ik vrijdag naar Roeselare gereden. Of de uitdaging van Shifters haalbaar is? Nipt. Ik heb heel bewust eerst zo snel mogelijk het vlees naar binnen gespeeld, zodat je eerst de proteïnen binnen krijgt. Het probleem is dat je na ongeveer een kwartier het gevoel krijgt dat je vol zit, dus in dat eerste kwartier is snelheid heel belangrijk. Eerst de hitte van het eten en na verloop van tijd dan ook de droogte in je mond maken deze uitdaging zeker niet eenvoudig.”

Sinds de lancering van de uitdaging vorig weekend en het artikel op HLN.be gingen trouwens al dertien dapperen de uitdaging aan. “Ze komen van over heel België hun kans wagen”, zegt uitbater Jordy Aper. Voorlopig zijn er twee kandidaten geslaagd, maar Cain was dus de eerste.