Anticimex gaat strijd aan met Covid-19: “Veel aanvragen om kantoorruimtes, magazijnen, hotels, vakantieparken, horecazaken en dergelijke te desinfecteren” Charlotte Degezelle

22 april 2020

12u05 0 Roeselare Het is alle hens aan dek bij Anticimex. Het bedrijf, met hoofdkantoor langs de Beversesteenweg, is sinds jaar en dag gespecialiseerd in ongediertebestrijding en -preventie. Door de coronacrisis verschoof hun focus de voorbije weken naar het desinfecteren van allerhande ruimtes.

De hele wereld is in de ban van het coronavirus dat zich verspreidt van mens op mens via kleine druppeltjes die bij hoesten en niezen vrijkomen. Via die druppeltjes komt het virus terecht in de lucht, op voorwerpen en oppervlakken. Wie die druppeltjes inademt of via de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken met het virus. Desinfectie is een belangrijk hulpmiddel om te beschermen tegen dit soort virussen en dat hebben ze geweten bij Anticimex. “We krijgen enorm veel aanvragen van onze klanten over gans België om hun kantoorruimtes, magazijnen, hotels, vakantieparken, horecazaken en dergelijke te behandelen om de besmetting tegen te gaan.” aldus Gert Vandecruys, operations manager van Anticimex.

Het bedrijf werkt met een desinfecteringsmiddel dat specifiek ontworpen is om materialen en oppervlakken te desinfecteren en werkt door direct contact en verneveling. “Deze methode bestaat uit het verspreiden van fijne deeltjes die eerst in de lucht blijven zweven en dan langzaam op alle oppervlakken neerdalen”, duidt Vandecruys. “Hierdoor wordt de ruimte vochtig, waardoor het desinfectiemiddel kan werken. Op deze manier bereikt het product alle gebieden, zelfs de moeilijk toegankelijke, en schakelt de organismen uit. Bovendien kunnen we op korte termijn zo grote gebieden desinfecteren met minimale downtime voor het bedrijf. Elke klant krijgt na de behandeling een certificaat dat aantoont dat de ruimte werd gedesinfecteerd, wat een veilig gevoel geeft aan medewerkers, klanten en bezoekers.”