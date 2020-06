Anouk Lagae wordt nieuwe CEO Accent Jobs CDR

23 juni 2020

15u32 2 Roeselare Anouk Lagae volgt vanaf 1 oktober Rika Coppens op als CEO van uitzend-selectiebedrijf Accent Jobs. Coppens zal zich op de verdere ontwikkeling van House of HR toeleggen, de dienstengroep in de wereld van de human resources.

De beslissing om op zoek te gaan naar een nieuwe CEO voor Accent Jobs viel al in 2019. “Zowel Accent, met een omzet van 550 miljoen euro, als House of HR, met een omzet van 1.8 miljard euro, hebben recht op een full time CEO”, zegt Rika Coppens, die sinds 2017 beide functies combineerde. “De keuze om alleen aan het hoofd van House of HR te staan, was dus erg logisch.”

De focus bij House of HR zal liggen op de verdere groei en expansie van de groep, het verder doorvoeren van de specialisaties en het blijven innoveren. “We willen nog sterker inzetten op onze digitale HR-oplossingen en die internationaal lanceren.”

Vanaf 1 oktober 2020 zal Anouk Lagae het officieel overnemen als CEO van Accent. Lagae startte haar carrière bij Unilever en vervulde verder internationale sales & marketing rollen bij Coca-Cola en Duvel Moortgat. Zowel Coppens als Lagae hebben een diploma handelsingenieur op zak. Vanaf 1 juli zal Lagae Accent en de uitzendsector beter leren kennen. “Niets geeft me meer voldoening dan de juiste persoon op de juiste plaats te kunnen zetten binnen een bedrijf en hen beiden zo doen groeien en bloeien”, reageert Lagae. “Als ik dit nu op een bredere schaal kan doen voor elke mogelijke kandidaat en elk bedrijf in België , dan is dit een prachtige hefboom om een meer zinvolle maatschappij te helpen creëren.”