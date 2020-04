Anonieme persoon schenkt tablets voor maar liefst 10.000 euro aan AZ Delta: “Een ongelooflijk mooi cadeau, ze zullen goed gebruikt worden.” Alexander Haezebrouck

06 april 2020

18u55 37 Roeselare Een anonieme schenker heeft maar liefst 80 tablets geschonken aan het AZ Delta. Samen goed voor zo’n 10.000 euro. “Ook wij weten niet wie die persoon is, maar het is een ongelooflijk cadeau”, reageert Kristien Beuselinck van AZ Delta.

“Ik kon mijn oren niet geloven toen ik het telefoontje kreeg vanuit MediaMarkt dat iemand ons dat cadeau schonk”, vertelt woordvoerster Kristien Beuselinck van AZ Delta. “Die persoon wenst volledig anoniem te blijven en wij weten ook niet wie het is. We hebben een bedankje teruggestuurd via MediaMarkt. Het is een ongelooflijk cadeau waar je toch even stil van wordt. De persoon die ze heeft geschonken wil dat ze gebruikt worden door de patiënten om vlotter te kunnen communiceren met familieleden.” De 80 tablets kwamen vrijdag al toe bij het AZ Delta en werden door de IT-dienst klaar gemaakt voor gebruik. Ondertussen werden ze al uitgedeeld. “Voorheen hadden we slechts één of twee tablets per afdeling. Patiënten moesten vaak wachten tot het hun beurt was om te kunnen skypen met het thuisfront. Dat zal nu veel minder het geval zijn natuurlijk. Hoewel het contact virtueel is, we horen van de patiënten dat dat toch heel veel deugd doet. We gaan de tablets ook na de coronacrisis blijven inzetten voor patiënten om hun verblijf in het ziekenhuis aangenamer te maken.”