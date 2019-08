Anja Yelles viert vrijdagavond met nieuwe single CDR

23 augustus 2019

Met ‘Vrijdagavond, remmen los’ lanceert Anja Yelles, afkomstig van de Roeselaarse wijk De Ruiter, een nieuwe single. Iedereen die Anja al aan het werk zag, weet dat ze op het podium alle remmen losgooit. Dat is ook duidelijk te horen op deze nieuwe, aanstekelijke ambiancesingle. Die kreeg bovendien een opvallende hoes getekend door de vorig jaar overleden Kuurnenaar Nesten met wie Anja een goeie band had. ‘Vrijdagavond, remmen los’ iseen productie van D&V. De single is beschikbaar als download en streaming op de gekende internetportals.

Anja zette met het orkest van Johnny Landers al in 1982 haar eerste stappen in de showbizz. De grote doorbraak kwam er dankzij haar optreden in ‘De Droomfabriek’ waar ze de single ‘Aangebrand (de soep is aangebrand)’ mocht brengen, een liedje dat op vandaag nog steeds volop meegebruld wordt op feesten en evenementen.