Angolese Adelia realiseert ondernemersdroom met praktische tips van ARhus: "Zonder mijn mentor was dit nooit gelukt" Valentijn Dumoulein

22 november 2019

14u14 2 Roeselare De Angolese onderneemster Adelia Kodia heeft haar eigen pruikenzaak ‘Hair by Londa’ kunnen uitbouwen met steun van ARhus. Het kenniscentrum werkt met een aantal andere Europese partners mee aan het SIREE-project, dat sociale integratie van vluchtelingen bevordert door hen aan een mentor te koppelen die hen allerlei tips over ondernemerschap geeft. Zo zijn in Roeselare al dertig mensen geholpen.

Het SIREE-project (Social Integration of Refugees through Education and Self-Employment) ging in maart 2018 van start en loopt nog tot en met juni 2021. Daarbij koppelt ARhus de starters aan een mentor uit eigen streek en geeft het twee keer per jaar ook een workshop. “Dat zijn een soort speeddates tussen starter en mentor”, zegt Bruno Daems van ARhus. “De ene heeft meer nood aan economische tips, de andere meer aan marketing en zo weten we best welke mentor we aan welke starter kunnen koppelen.”

Van boekhouding tot marketing

In het geval van Adelia Kodia uit Angola was dat Reinout van Zandycke, zaakvoerder van marketingbureau Exposure. “Hij heeft me waardevolle zaken geleerd”, zegt Adelia. “Dankzij hem kreeg ik boekhoudkundige tips en wist ik bijvoorbeeld wat de voor- en nadelen waren van al dan niet BTW-plichtig te zijn, maar hij wist me ook te helpen op vlak van sociale media. Zo heb ik met mijn zaak nu een eigen Instagramkanaal en wist hij me te vertellen vanuit welke hoek en op welke manier ik een pruik het best in beeld breng.”

Dankzij mijn mentor kreeg ik boekhoudkundige tips, maar hij wist me ook te helpen op vlak van sociale media Adelia Kobia

“Ook op vlak van lay-out en marketing heb ik veel bijgeleerd. Gelukkig dat ik zijn hulp heb, want naast mijn zaak volg ik ook nog studies Maatschappelijk Werk aan de Hogeschool Gent.” Adelia ziet nog heel wat potentieel in haar pruikenzaak. “Mensen denken bij pruiken vaak aan iemand die kanker heeft, maar ik wil aantonen dat het ook iets puur esthetisch en trendy kan zijn. Ik maak ze op maat, zowel met synthetisch als met echt haar.”

Reinout is blij dat hij zijn steentje kon bijdragen. “Had ik deze opportuniteit maar gekregen toen ik begon”, lacht hij. “Ik wist toen zelfs niet wat een BTW-nummer was. Had ik toen gratis een directe lijn gehad naar een adviseur, dan had mij dat heel wat opzoekingswerk bespaard. Het geeft veel voldoening om met Adelia te werken. Je ziet dat ze de tips uitstekend in de praktijk omzet. Ik ben overtuigd dat zij en de andere deelnemers van het project het nog ver zullen schoppen.”

Ook steun in scholen

Momenteel nemen dertig mensen met een migratie-achtergrond deel aan het SIREE-project. Ook in het onderwijs biedt ARhus ondersteuning bij de integratie van leerlingen die vanuit het buitenland hier terecht komen. In basisschool De Brug, MSKA, de Burgerschool, basisschool Ring in Roeselare en ’t Klavertje in Staden komen ouders, leerkrachten en leerlingen in groepen samen om creatief na te denken over wat anders en beter kan op school. Vervolgens werken ze acties uit. ARhus kreeg voor het project 226.300 euro subsidies van Interreg en nog eens 37.700 euro van de provincie West-Vlaanderen.

Kinderbeeld voortaan in ARhus Café

In ARhus prijkt voortaan ook een beeld uit de openluchttentoonstelling ‘Floating Dreams’, die vorig jaar op en rond de IJzertoren in Diksmuide te zien was. Het gaat om een van de witte kinderbeelden die cartoonist Kamagurka illustreerde met opvallende ogen. Het verwijst naar het conflict in Syrië. Na een passage in RSL op Post krijgt het nu een plaats in het ARhus Café. Vanaf 2020 gaat het op tournee in de Roeselaarse scholen. “Het beeld stapt zo mee met de trajecten waar vluchtelingenkinderen ontwikkelingskansen in onze stad vinden”, verduidelijkt cultuurschepen Dirk Lievens (CD&V).