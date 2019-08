Anderstalige kinderen brengen zelf geregisseerde show in zaal OCAR CDR

21 augustus 2019

Bijzonder jong volk op het podium van zaal OCAR woensdagmiddag. Een groep anderstalige nieuwkomertjes, tussen 3 en 12 jaar, gaven er het beste van zichzelf voor hun broers, zussen en (groot)ouders in een zelf geregisseerde show. Zo sloten ze de zomervakantie af, die voor hen de voorbije anderhalve week al een schools tintje had door de Wiebelweek Nederlands die ze volgden. “Tijdens de laatste weken van de zomervakantie worden anderstalige nieuwkomers ondergedompeld in de Nederlandse taal en maken ze kennis met Roeselare. Voor kinderen organiseert stad Roeselare de Wiebelweek Nederlands, voor jongeren is er Zomerspurt”, duidt onderwijsconsulent Emilie Bekaert. “Tijdens de Wiebelweek, met als thema ‘te land, ter zee en in de lucht’, wordt er ’s morgens Nederlands geleerd op een actieve manier. ’s Middags trokken we onder meer naar ARhus en Sealife. Een team van 24 medewerkers stond dagelijks klaar in VCSR College Grauwzusters om de 130 ingeschreven kinderen een prachtige dag te bezorgen. “