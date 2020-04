Amper nog waterkansje voor Dovy Natourcriterium in 2020 CDR

15 april 2020

Het is voorlopig onduidelijk of de 11e editie van het Dovy Natourcriterium dit jaar zal plaatsvinden. De Internationale Wielerunie (UCI) bevestigde dat de Tour de France dit jaar door de coronamaatregelen uitzonderlijk plaats vindt van 29 augustus tot en met 20 september. “Een Natourcriterium op de geprikte datum van 21 juli kan dus al niet”, zegt Thomas Verhaeghe, voorzitter van de vzw Roeselare Koerst. “Of er een criterium komt op een latere datum? Ik acht de kans klein. Maar vanavond zitten we samen met het bestuur om knopen door te hakken.”