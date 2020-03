Amper 3 van de 1.280 VTI-leerlingen doen beroep op opvang Charlotte Degezelle

16 maart 2020

10u17 1 Roeselare Sinds maandag wordt geen les meer gegeven in de scholen, wel is er opvang voor de leerlingen die nergens terecht kunnen.

De scholen lanceerden zelf een oproep om de leerlingen zoveel mogelijk thuis te houden of alternatieve opvang te voorzien en in de grootste school van Roeselare, het VTI, wordt hier alvast goed gehoor aan gegeven. In de school in de Neerstraat lopen 1.280 leerlingen school. Amper twee eerstejaars en een tweedejaar doen beroep op de opvang. “Ze worden opgevangen door ons personeel”, vertelt directeur Paul De Brabander. “We hadden dit sowieso voorzien voor de eerste dagen, zodat onze leraren thuis de nodige voorbereidingen kunnen treffen om onze leerlingen de komende weken toch iets te leren. De dienst ICT nam ook al de nodige voorbereiding en werkte een handleiding uit. Het is de bedoeling dat we onze leerlingen via de digitale weg taken zullen geven en mogelijk ook enkele lessen. Maar we treffen die voorbereidingen met het nodige gezonde verstand. We beseffen maar al te goed dat het niet haalbaar is om alle lessen digitaal aan te bieden, want het materiaal is niet voor handen.” De leerlingen die maandag op school aanwezig zijn, houden zich onder andere bezig met gezelschapsspelletjes.