Amper 200 euro buit bij overval op nachtwinkel LSI

23 augustus 2019

08u48

Bron: LSI 1 Roeselare In de nacht van woensdag op donderdag is een nachtwinkel langs de Sint-Amandsstraat in Roeselare overvallen. De gewapende dader bedreigde de 24-jarige uitbater en een vriend met een wapen en ging er met amper 200 euro vandoor.

Het was rond 3u toen een gewapende en deels gemaskerde jongeman de nachtwinkel Saqib binnen stapte. Hij vroeg in het Frans om geld en maakte een zenuwachtige indruk. De uitbater nam zo’n 200 euro uit de kassa en stopte de overvaller het geld toe. In zijn haast liet de dader evenwel nog enkele biljetten vallen. Daarna sloeg hij op de vlucht. Voorlopig is hij nog niet gevat. De uitbater en de vriend kwamen er met de schrik vanaf.