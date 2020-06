Amper 18 en al tweede keer veroordeeld voor overdreven snelheid LSI

25 juni 2020

10u50

Bron: LSI 1 Roeselare Een 18-jarige automobiliste kreeg donderdag van de politierechter de raad om toch wat beter op de kilometerteller te letten. Hoewel ze pas haar rijbewijs heeft, werd ze al voor de tweede keer veroordeeld voor een snelheidsovertreding.

Op 25 oktober 2019 werd Liselot T. in Roeselare tegen 151 kilometer per uur geflitst in een zone 90. Het leverde haar een rijverbod van acht dagen en een boete van vierhonderd euro op.