Amokmaker na stille mars voor overleden Lamine terecht voor brandstichting aan politiekantoor LSI

16 december 2019

16u20

Bron: LSI 12 Roeselare Een 31-jarige man uit Wervik die op 9 mei in Roeselare deelnam aan een stille wake voor de overleden Lamine Bangoura (27) is gedagvaard voor opzettelijke brandstichting aan het politiekantoor op de Botermarkt. De openbare aanklager eiste een celstraf van acht maanden.

Op 7 mei stierf Lamine Bangoura bij een uithuiszetting wegens achterstallige huur. De deurwaarder trok toen samen met agenten naar zijn huurwoning in de Mezenstraat, maar na een schermutseling bezweek Bangoura plots. Een gevolg van politiegeweld vonden vrienden en kennissen van Lamine. Om hem te herdenken, organiseerden ze een stille mars, maar die mondde uit in een bekogeling van het politiekantoor in het centrum van Roeselare. Enkele demonstranten maakten ook een brandstapel. Rond 23 uur nam Daniel M.B. tot twee keer toe brandend hout van de brandstapel en gooide het in het portaal van het politiegebouw. Camera’s registreerden alles en leidden tot de identificatie van Daniel M.B. uit Wervik. Hij bekende en toonde zich bereid een werkstraf uit te voeren. Hij liep eerder al een veroordeling voor slagen op, een rechtszaak voor een diefstal met geweld zit er nog aan te komen.

Een verslag van twee wetsdokters maakte ondertussen duidelijk dat Lamine niet stierf door overdreven politiegeweld. Een combinatie van drukkend geweld door de politie, drugsgebruik en zijn geagiteerde toestand lagen aan de basis. Vonnis op 13 januari.