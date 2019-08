Amerikaanse vestiging beMatrix scoort weeral op prestigieuze ranking CDR

20 augustus 2019

08u42 0 Roeselare BeMatrix USA, de in Atlanta gevestigde fabrikant van modulaire standenbouwsystemen, is opnieuw opgenomen in de prestigieuze lijst Inc. 5000. De vestiging in de V.S. van het Roeselaarse beMatrix verschijnt nu al voor het derde jaar op rij in deze exclusieve lijst, die jaarlijks de meest succesvolle ‘private owned’ firma’s in de V.S. bundelt.

Bedrijven die in de lijst staan, worden geëvalueerd op hun groei sinds 2015. BeMatrix USA verzesvoudigde sinds 2015 zijn omzet en verwacht een omzet van rond de 20 miljoen dollar in 2019. Hiermee klimt beMatrix USA naar plaats 1959 op de Inc. 5000-lijst en evenaart het voor het eerst de omzet van het Belgische moederbedrijf uit Roeselare. “Ons kadersysteem leent zich door de snelle op- en afbouw perfect voor de event- en standenbouwsector in de V.S.”, zegt een trotse CEO Stefaan Decroos. “Daar wordt men door de korte op- en afbouwtijden en dure arbeidsuren bijna automatisch geduwd naar een modulair systeem als het onze. De vele integraties die mogelijk zijn in het beMatrix systeem, zoals led, lichtbakken, doek, paneel, maken hierbij de keuze voor ons systeem eenvoudig.”

Naast verdere groei in de V.S. mikt beMatrix ook verder op verdere expansie in Europa door de oprichting van verschillende Rental & Service Centers.