Amby werft nieuwe huishoudhulpen aan na succesvolle samenwerking met VDAB

06 november 2019

VDAB organiseerde in oktober in exclusieve samenwerking met dienstenchequesbedrijf Amby de mobiele opleiding “Schoonmaken bij mensen thuis”. Op die manier kregen werkzoekenden de kans om op een laagdrempelige manier in te stappen in de job als huishoudhulp. “Het doet mij veel plezier dat Amby samen met VDAB de handen in elkaar wil slaan bij het organiseren van mobiele opleidingen. Werkzoekenden toeleiden naar een job in eigen streek, dat is de grote meerwaarde van dit project en de mobiele opleidingen in het algemeen”, duidt Johan Van Hecke, projectmanager mobiele secties bij VDAB, de samenwerking. “Door de mobiele opleidingen kunnen wij heel lokaal en maatgericht werken en bereiken we meer mensen. Ook niet ingeschreven werkzoekenden kunnen hier aan deelnemen, waardoor zij via deze weg terug op de arbeidsmarkt komen.” Concreet leerden de kandidaten gedurende vijf weken alle kneepjes van het schoonmaakvak. De vijf geslaagde kandidaten krijgen een arbeidsovereenkomst aangeboden voor een vaste tewerkstelling als huishoudhulp bij Amby en dit via de kantoren in Roeselare, Izegem, Kortrijk en Ieper. Amby kijkt positief terug op de samenwerking. “Wij zijn heel blij dat wij aan dit exclusieve project konden meewerken en willen dan ook alle medewerkers van VDAB oprecht bedanken voor hun positieve ingesteldheid en hun kwalitatieve opvolging”, zegt Simon Heggermont, teammanager van Amby dienstencheques. “We verwelkomen met plezier de afgestudeerde cursisten in ons team van huishoudhulpen. Het is alvast onze bedoeling om dit project verder uit te rollen in andere regio’s.”

