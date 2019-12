Ambulancier riskeert cel voor aanranding patiënte: “Zij was met mij aan het flirten” LSI

03 december 2019

16u14

Bron: LSI 0 Roeselare Een 46-jarige ambulancier van een privé-ambulancedienst uit Roeselare riskeert een celstraf van vijftien maanden voor aanranding van een patiënte. Hij gaf toe dat hij haar gekust heeft en aan de borsten heeft betast, maar volgens hem gebeurde dat met toestemming van de patiënte. “Ik heb niets misdaan”, beweerde hij.

Op 14 juni 2018 vervoerde Agrebi C. uit Roeselare een patiënte naar de pijnkliniek in ziekenhuis AZ Delta. Volgens de openbare aanklager maakte de ambulancier al meteen avances. Dat was niet naar de zin van de patiënte, die de terugrit met de ambulancedienst annuleerde en een vriendin opbelde om haar terug naar huis te brengen. ’s Namiddags dook de ambulancier echter weer aan de woning van de patiënte op. “Om de administratieve formaliteiten af te handelen”, zei zijn advocaat. “Hij had geen andere bedoelingen, want hij liet de motor van zijn ambulance toen zelfs draaien.” In de woning van de patiënte kuste hij haar en betastte de vrouw aan de borsten. Ze diende later klacht in. “Door die aanranding kwam seksueel misbruik uit haar jeugd opnieuw naar boven”, pleitte haar advocaat.

Toestemming

Aanvankelijk ontkende Agrebi C. dat hij haar had betast en gekust. Na een negatieve test met de leugendetector gaf hij toch toe. “Maar alles gebeurde met haar toestemming”, beweerde hij. “Niet ik maakte avances, maar zij. Tijdens de rit ’s morgens had ze tot drie keer toe laten vallen dat ze door mij wel eens “gereanimeerd wou worden”. Zij was aan het flirten. Het was deontologisch en professioneel fout daar aan toe te geven, maar het is niet strafbaar.”

Uit de gegevens van de ambulance bleek dat het voertuig negen minuten bij de patiënte heeft gestaan. “Vermoedelijk kreeg ze nadien spijt omdat ze een vriend had, maar daar hoeft hij niet voor te boeten”, vond de advocaat van Agrebi C.. Hij vroeg de vrijspraak. De patiënte vroeg een schadevergoeding. Het was niet de eerste keer dat C. met het gerecht in aanraking kwam. Vonnis op 7 januari.