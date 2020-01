Ambulancier die patiënte aanrandde, krijgt 15 maanden voorwaardelijk LSI

07 januari 2020

12u19

Bron: LSI 0 Roeselare Een 46-jarige ambulancier van een privé-ambulancedienst uit Roeselare is dinsdag door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van vijftien maanden voor aanranding van een patiënte. Hij gaf toe dat hij haar gekust had en haar borsten betast had, maar volgens hem gebeurde dat met toestemming.

Op 14 juni 2018 voerde Agrebi C. uit Roeselare ’s morgens een patiënte naar de pijnkliniek in AZ Delta. Volgens de openbare aanklager maakte de ambulancier toen al avances. Dat was niet naar de zin van de patiënte, die de terugrit met de ambulancedienst annuleerde en een vriendin opbelde om haar terug naar huis te brengen.

In de namiddag dook de ambulancier weer aan de woning van de patiënte op. “Om administratieve formaliteiten af te handelen”, beweerde zijn advocaat. “Hij had geen andere bedoelingen, want hij liet de motor van zijn ambulance zelfs draaien.” In de woning kuste en betastte de ambulancier de vrouw. Ze diende later klacht in. Aanvankelijk ontkende Agrebi C. dat hij haar betast en gekust had. Na een negatieve leugendetectortest gaf hij de feiten toch toe. “Maar alles gebeurde met haar toestemming”, zei hij. “Zij heeft trouwens avances gemaakt. Tijdens de rit had ze tot drie keer toe gezegd dat ze wel eens door mij gereanimeerd wilde worden. Ze was aan het flirten. Het was deontologisch en professioneel fout daar aan toegegeven te hebben, maar het is niet strafbaar.”

Daar had de rechter een andere mening over. De ambulancier moet zich drie jaar aan enkele voorwaarden houden als hij uit de cel wil blijven. Het slachtoffer kreeg een voorlopige schadevergoeding van vijfhonderd euro.