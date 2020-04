Ambitieuze wind waait door grootste frituur van Roeselare: “Via de kiosken kan je alles kiezen, tot de bakwijze van je brochette. En dat is nog maar het begin” Charlotte Degezelle

06 april 2020

11u51 4 Roeselare ’t Molentje, de grootste frituur van Roeselare, is opnieuw open. Mathias Verhelst (24) nam de zaak, die begin dit jaar failliet ging na amper 2,5 jaar, over en toont zich bijzonder ambitieus. Niet alleen laat hij de coronacrisis hem niet stoppen om de frituur met liefst 80 zitplaatsen langs de Mandellaan al te openen, hij introduceert ook online bestellingen, kiosken die je de kans geven om je bestelling te personaliseren en tijdens de zomer wil hij achteraan een groot terras inrichten.

De liefde voor de aardappel is Mathias Verhelst met de paplepel ingegeven. Hij groeide op als zoon van Aardappelhandel Verhelst in Bikschote. Toen zijn broer enkele jaren terug in de zaak stapte, legden ze zich ook toe op de productie van verse frietjes. En die werden vier jaar terug de specialiteit van Mathias. “Toen we hoorden dat een van onze sterkste klanten, Friterie de la Place op de Markt van Le Bizet, haar zaak wilde overlaten, vroeg m’n broer of ik niet geïnteresseerd was”, vertelt Mathias.

“Als ik in die frituur stapte, was hij zeker dat hij verse frietjes kon blijven leveren en zou ik, dankzij het tabaks- en brandstoftoerisme aan de grens, zeker zijn van een bloeiende zaak”, zegt Mathias. “Ik zette de stap en nam de frituur over, die aanvankelijk amper 12 zitplaatsen telde. Toen al wist ik dat dit pas het begin van mijn verhaal was. Ik wilde graag frituren op meerdere locaties.”

Nieuwbouw

Vorig jaar kwam er een mobiele frituur bij. “We gooiden de frituur in Le Bizet plat en bouwden op amper een maand tijd een nieuwbouw met 32 zitplaatsen. Om mijn klanten ook tijdens de werken te kunnen bedienen, investeerde ik in een mobiele frituur die ik nu inzet voor feestjes.”

2020 moest voor Mathias het jaar van frituur nummer drie worden. “Dat was toch de boodschap die ik op nieuwjaar bracht aan mijn familie. Amper een paar weken later meldde mijn broer dat ’t Molentje, eveneens een klant van hem, failliet was. Zo’n grote zaak zou ik nooit aangedurfd hebben zonder ervaring, maar met de nodige bagage nam ik contact op met de curator. Begin maart kreeg ik groen licht, mijn bod was aanvaard.”

Afhaal

De voorbije weken werden in de frituur enkele beperkte verbouwingen uitgevoerd en stelde Mathias een team samen. Sinds vrijdag is ’t Molentje opnieuw open, al is het door de coronamaatregelen enkel voor afhaal. “Ik heb even getwijfeld, maar wat moet je doen? Niemand weet hoe lang corona ons land nog zal teisteren”, zegt hij. “Dus besliste ik om te openen. Baat het niet, dan schaadt het niet. Ik zie het als een investering in de toekomst en ondertussen kan ook m’n equipe zich inwerken. Ik ben de stad trouwens heel dankbaar dat ze de hele papierwinkel op zo’n korte termijn hebben verwerkt voor mij.”

Artisanaal en vers

Maar hoe onderscheidt ’t Molentje van vandaag zich van ’t Molentje van vroeger en van andere frituren? “Naast het eigenlijke frituuraanbod zetten we ons ook in de markt als eethuis met verse burgers, slaatjes, een reeks gerechten zoals ribbetjes en kip en enkele desserts”, aldus Matthias.

“Bovendien is alles, ook de frietjes, vers en artisanaal. We zetten ook hard in op het in de watten leggen van onze klanten. Ze kunnen traditioneel aan de toonbank bestellen, maar ook gebruik maken van onze kiosken. Die zijn zodanig geprogrammeerd dat klanten hun bestelling tot in de puntjes kunnen detailleren: van burgers met augurk en zonder sla tot de bakwijze van hun brochette. Vanaf eind deze week kunnen ze trouwens hun bestelling en het afhaaluur gewoon doorgeven via onze website.”

Mathias kijkt ook al vooruit, meer bepaald richting zomer. “Achter de frituur ligt een ruime parking. In de zomermaanden wil ik die omvormen tot een terras voor 80 personen zodat iedereen die binnen kan zitten, ook buiten terechtkan.”

Frituur ’t Molentje is elke dag open, van 11.30 tot 13.30 uur en van 17.30 tot 21 uur. Mathias is trouwens nog steeds op zoek naar enkele werkkrachten. Meer informatie vind je via de Facebookpagina Frituur ‘t Molentje Roeselare.