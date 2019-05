Amateurfotograaf voor rechter nadat hij bankkaart in leegstaande woning vindt en tot 7.000 euro afhaalt Alexander Haezebrouck

27 mei 2019

17u52 0 Roeselare Een 32-jarige man uit Roeselare die in zijn vrije tijd verlaten gebouwen fotografeert moest zich maandag verantwoorden op de rechtbank. In een verlaten woning in Waregem vond hij een bankkaart, wist de code te vinden en haalde uiteindelijk zo’n 7.000 euro af. “Enorm domme beslissing geweest.”

De 32-jarige jongeman was met zijn vriendin naar een leegstaand huis in Waregem getrokken om daar foto’s te nemen. “Het is een soort fotografie waarbij verlaten plaatsen worden opgezocht om daar foto’s te maken”, vertelde beklaagde Diego D. De woning was eigendom van een bejaard echtpaar dat in een rusthuid in Waregem verblijft. Het koppel vond een bankkaart en nam die mee. “Ze zochten de geboortedatum van de eigenaar van de bankkaart op en probeerden het geboortejaar als pincode, dat bleek te lukken”, pleitte het openbaar ministerie. “Het is pas nadat de zoon opmerkte dat er geld verdween van de rekening van zijn ouders dat de bal aan het rollen ging. Bij een betaling bij slagerij Renmans kon de bankkaart gelinkt worden aan een klantenkaart en konden beklaagden ontmaskerd worden.” In totaal haalde het koppel zo’n 7.000 euro af. “We gebruikten het vooral om inkopen te doen”, vertelde de fotograaf. “We hadden hun huis gevonden op een website waarop stond dat het huis leeg stond. We hadden nooit geld mogen afhalen met die bankkaart. Van zodra de politie is binnen gevallen bij ons, hebben we ook meteen alles terugbetaald.” Diego D. riskeert een werkstraf van 60 uur, zijn vriendin die ondertussen zijn echtgenote is vraagt de opschorting van straf. Beiden drukten hun spijt uit. Vonnis op 24 juni.