Amate Galli vzw start met comedy en plant verhuis CDR

07 augustus 2019

15u53 4 Roeselare Amate Galli vzw breidt zijn cultureel aanbod uit. Naast de kaarslichtconcertenreeks, het muziekatelier, muziekclub ’t NeST en het jaarlijkse festival op de Traxsite, starten ze nu ook met een reeks comedyvoorstellingen.

“Niemand minder dan Bert Gabriëls trekt de reeks op gang”, vertelt Frederik Turpyn van de vzw. “In aanloop naar zijn eindejaarsconference brengt hij op 5 september in zaal Ocar in Rumbeke zijn ‘eindemaandsconference’. Met een stapel kranten en ander persmateriaal op tafel gaat hij aan de slag en brengt hij een avondvullend programma.”

De deuren openen om 19.30 uur, de inkom bedraagt acht euro. Je moet je aanwezigheid melden op amategalli.weebly.com/comedy.html. Na de aftrap van VANRSL Comedy gaat de vzw in verhuismodus. “Vanaf december zullen we te vinden zijn op een nieuwe locatie in Rumbeke”, verklapt Frederik. “De kaarslichtconcertenreeks 2019-2020 zal starten op 7 december, wat tegelijk de opening van onze nieuwe stek zal zijn en in januari mogen we er Nigel Williams verwelkomen.”