Amate Galli opent cultureel buurthuis in voormalige pastorie Charlotte Degezelle

07 december 2019

08u18 0 Roeselare Rumbeke heeft voortaan zijn eigen cultuurhuisje. De vzw Amate Galli palmt sinds kort de oude pastorie aan het Kerkplein 26 in. Dit weekend wordt de eerste try-out er georganiseerd. De officiële opening is voorzien in het derde weekend van januari 2020 maar nu al is duidelijk dat je voortaan in hartje Rumbeke terecht kan voor muzieklessen op maat, workshops, huiskamerconcerten, comedy en muzikale ontmoetingsmomenten.

De vzw Amate Galli, actief sinds januari 2018, huisde tot voor kort in de Sint-Amandsstraat in het centrum van Roeselare. “Toen we daar in september 2018 belandden, wisten we vanaf dag één dat de die vroegere wijnbar maar een tijdelijke stek was wegens niet groot genoeg. We zijn dan ook altijd blijven uitkijken naar een andere locatie en zijn vrij toevallig hier op dit pand gebotst. Maar toen we de oude pastorie met grote achterliggende tuin voor het eerst bezochten, waren we direct verkocht. We zagen direct het potentieel van het gebouw en ook de centrale ligging, de vlotte bereikbaarheid, de stijl van het pand en de parking in de nabije omgeving waren voor ons pluspunten. In amper een paar dagen was de verkoop in kannen en kruiken.”

Sinds kort woont het koppel zelf in de oude pastorie, maar die zetten ze nu ook open voor het brede, cultuurminnende publiek. ”In eerste instantie vind je hier ons muziekatelier dat muziekles op maat aanbiedt. Twee klaslokalen staan zeven op zeven van 9 tot 21 uur ter beschikking van zeven leerkrachten die lessen piano, zang, blokfluit, notenleer, gitaar, viool, accordeon, harmonieleer, nyckelharpa en mondharmonica geven. Dit via een beurtenkaart van tien lessen die zes maanden geldig is. In samenspraak met de leerkracht plan je dus zelf je lessen in. Daarnaast bieden we ook workshops aan voor kleine groepen tot maximum acht personen. Dat gaat op vandaag enkel om muzikale workshops, zoals mondharmonica die start in februari en fingerpicking gitaar in april, maar vanaf het najaar starten we ook met workshops rond ambachten zoals juwelen maken en werken met vilt.”

Vanaf volgend jaar verbouwen Frederik en Eveline hun woonkamer bovendien elk tweede volle weekend van de maand tot een intieme buurtkroeg/concertzaal. “Op vrijdagavond openen we hier dan ’t Nest, ons buurt en jazzcafé waar er ruimte is voor ontmoeting, muzikale jams en kruisbestuiving. Op zaterdagavond programmeren we huiskamerconcerten in tal van stijlen en op zondag is er in de vooravond comedy.” De programmatie van dat laatste is in handen van Jonathan Tanghe. “De eerste comedian die langskomt op 19 januari is Nigel Williams”, verklapt hij. “Verder kon ik ook Peter Kluppels Villa Volta on tour en Caque Improcomedy strikken voor het voorjaar.”

Nog in eigen huis wil de vzw tijdens de zomer graag ook wat activiteiten organiseren in hun eigen tuin. Er is ruimte voor twee podia, exposities zijn een optie,… Maar ook buiten de muren van de vroegere pastorie laat Amate Galli van zich horen. “Elke donderdag van de maand brengen we comedy bij Chez Belle Vie in de Middenstraat. Amelie Albrecht trapt dit af op 16 januari, maar ook Jan-Bart De Muelenaere, Hans Cools, Denis Nowé, JoostVan Hyfte en Bas Birker komen de volgende maanden langs. Verder turnen we ons Retrofestival op 6 juni op de TRAXsite dit jaar om tot Nestival met een ambachtenmarkt in plaats van een retromarkt en moet groepen die allemaal minstens één Roeselarenaar in de gelederen hebben. Verder blijven we ook het burgerinitiatief Roeseloare Zingtegoare ondersteunen en staan we ook steeds open om nieuwe organisaties een handje te helpen en begeleiden.”

Wie het allereerste concert in de nieuwe stek wil bijwonen is vanavond, zaterdag, welkom vanaf 19.45 uur. Om 20.15 uur brengt Ireen Beke ‘Hartenvrouw’. Meer op http://www.amategalli.be.