Alternatief voor Roeselare Loopt via Strava Charlotte Degezelle

05 mei 2020

11u28 4

Door de coronacrisis werden in Roeselare heel wat stratenlopen die deel uitmaken van het criterium Roeselare loopt geannuleerd. Maar bewegen blijft in corona-tijden van belang en daarom voorziet Sport #VANRSL een alternatief voor de geannuleerde stratenlopen via Strava-edities. Die zijn vanaf vrijdag 8 mei beschikbaar. Het is de bedoeling om op de geplande wedstrijddag de korte of lange afstand te lopen in jouw buurt. Plaats nadien jouw activiteit openbaar op het digitaal loopplatform ‘Strava Runners 8800’ en maak kans op één van de geschenkpakketten van de Stad Roeselare. Meer info op www.roeselareloopt.be.