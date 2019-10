Als een heer in het verkeer: vertrek van ‘Distinguished Gentleman’s Ride’ op Grote Markt Sam Vanacker

13 oktober 2019

13u12 0 Roeselare Ruim honderdvijftig piekfijn geklede motards verzamelden zondagochtend op de Grote Markt van Roeselare voor het vertrek van de vijfde editie van de ‘ Distinguished Gentleman’s Ride’, een jaarlijkse motorrondrit voor het goede doel.

Er vielen weinig of geen lederen broeken en zware motorvesten te spotten, maar wel gedistingeerde nette pakken, gestreken broeken, strikjes en dassen. Normaal had de rondrit vorige week zondag al moeten plaatsvinden, maar door de slechte weersomstandigheden werd beslist de rit een weekje uit te stellen. “Een terechte beslissing”, zegt organisator Peter Desmet. “Rond de middag reden we onder een mooie nazomerzon.”

De motorrit is een internationaal initiatief waar elk jaar zo’n 50.000 motorrijders in 250 verschillende steden over heel de wereld aan deelnemen. Met de actie wordt geld ingezameld voor onderzoek naar prostaatkanker.