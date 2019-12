Alles voor de verkeersveiligheid: Bestelwagens van Bpost brengen naast verkeersborden straks ook wegmarkeringen in beeld Charlotte Degezelle

17 december 2019

13u49 0 Roeselare Een bestelwagen van Bpost heeft het afgelopen jaar twaalfduizend verkeersborden gefilmd, wat leidde tot driehonderd meldingen aan de stadsdiensten voor verder onderhoud en inspectie. In een volgende fase willen de stad Roeselare en Bpost nu ook wegmarkeringen in kaart brengen.

Roeselare en Bpost gingen een samenwerking aan om de verkeersborden langs Roeselaarse wegen te onderzoeken via camera’s op bestelwagens van Bpost. Na een jaar grondig testen kan de eerste fase van het project binnenkort afgerond worden. “Tijdens deze proeffase zijn al meer dan twaalfduizend verkeersborden in kaart gebracht en werden driehonderd meldingen doorgegeven aan de stadsdiensten voor verder onderhoud en inspectie. De beelden worden binnen de vijf dagen verwerkt. Omwille van de privacy worden gezichten, wagens en nummerplaten automatisch onherkenbaar gemaakt en na een korte termijn wordt alle beeldmateriaal vernietigd”, zeggen burgemeester Kris Declercq en schepen Griet Coppé (CD&V).

Nu willen Roeselare en Bpost nu ook andere elementen onderweg in beeld brengen. “Zoals de wegmarkeringen en andere elementen die een impact kunnen hebben op de verkeersveiligheid. Als alles in kaart is gebracht, starten we met een project met artificiële intelligentie om na te gaan hoe we actie kunnen ondernemen om de verkeersveiligheid te verhogen. Hiervoor willen we de info aanvullen met andere data, zoals informatie over ongevallen, verkeersdrukte,... Alles om de verkeersveiligheid te verbeteren.”