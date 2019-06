Alles op alles voor het orgelpatrimonium: van concerten over bescherming als monument tot ontdekkingsapp Charlotte Degezelle

20 juni 2019

16u37 0 Roeselare Orgelkring Adriaen Willaert en Stad Roeselare engageren zich om, in tijden dat kerken leeglopen, oog te hebben voor het orgelpatrimonium in de stad en die 20 orgels dichter bij de burger te brengen. Ze pakken daarom uit met een reeks concerten, maar maken ook werk van de bescherming van het Oekense Van Peteghem-orgel als monument en willen alle orgels in de Terf-regio ontsluiten via een fietsroute gekoppeld aan een app.

Meer en meer kerken worden ontwijd en krijgen een andere invulling. Ook in Roeselare. Dat is slecht nieuws voor de orgels die er veelal al decennia of zelfs al eeuwenlang het huisinstrument zijn. Orgelkring Adriaen Willaert en Stad Roeselare bekommeren zich al langer over deze instrumenten. Beste bewijs is de verhuis van het Potvlieghe orgel vanuit de ontwijde Sint-Amandskerk naar de Sint-Michielskerk ondertussen twee jaar terug. Nu engageren beide partijen zich via een afsprakennota om ook in de toekomst verder werk te maken van de instandhouding en ontsluiting van het orgelpatrimonium.

Daaruit vloeien onmiddellijk een aantal concrete acties voort. In eerste instantie willen ze de toekomst van het Van Peteghem-orgel in de Oekense Sint-Martinuskerk, dat dateert uit de 18e eeuw, veilig stellen. “Eind deze maand komt er iemand van het Agentschap Onroerend Erfgoed het orgel bekijken”, weet erfgoedschepen Dirk Lievens (CD&V). “Het Van Peteghem orgel is het oudste van de stad en het is één van onze erfgoedambities om dit te laten klasseren als erfgoed.”

Daarnaast wil de Orgelkring alle orgels uit de zogenaamde Terf-regio, zijnde Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Moorslede, Lichtervelde, Roeselare en Staden op een moderne manier ontsluiten. “We dienden een subsidiedossier in om een app te ontwikkelen met een fietsroute langs alle kerken in de Terfregio”, weet Isabelle Vermeersch. “Onderweg kan men natuurlijk de kerken bezoeken en de orgels bekijken, maar ook als die op slot zijn zal er kennis gemaakt kunnen worden met de orgels via foto’s, muziekfragmenten en info. Op termijn willen we dit zelfs uitbreiden tot buiten de Terf-regio ook.”

Om aan te tonen dat orgels meer aan kunnen dan het ondersteunen van misvieringen worden er ook concertreeksen georganiseerd. Via het Internationaal Orgelfestival komen gereputeerde organisten uit binnen- en buitenland aan bod, terwijl het Stadsorgelfestival heel laagdrempelig is. Al die concerten zijn gebundeld in een nieuwe brochure. “Uitschieters zijn toch wel het herinneringsconcert op 12 oktober in de Sint-Michielskerk dat met onder meer een film over het grote eindoffensief van september 1918 een echtbelevingsspektakel wordt en het concert op 7 december in de Sint-Petrus en Paulskerk op 7 december naar aanleiding van de 75e verjaardag van het Koninklijk Sint-Gregoriuskoor”, zegt Eric Hallein, voorzitter van de Orgelkring. “Maar er is bijvoorbeeld ook komende zaterdag tijdens de Batjes om 16 uur een concert in de kapel van de Grauwe Zusters en op 21 december zingen we in de Rumbeekse kerk kerstliederen. Van die samenzangmomenten willen we ook een traditie maken.”

Meer via www.organassociation-adriaenwillaert.com.