Alles op alles voor coronaproof Krottegemse Rommelmarkt: “Dure jubileumeditie, maar we zetten wijk op de kaart” Charlotte Degezelle

23 september 2020

13u20 6 Roeselare Als kersvers plaatsmeester van de Krottegemse Rommelmarkt krijgt Carin Snijders meteen een uitdaging van formaat voorgeschoteld. Samen met het team van De Krottegemse Markten organiseert ze op zondag 4 oktober de 30ste editie van de rommelmarkt in de wijk over statie. Nu al zijn meer dan 800 standenhouders ingeschreven die hun tweedehandsspulletjes zullen aanbieden op een parcours van vijf kilometer. Maar hoe pak je het aan om een event van dit formaat coronaproof te organiseren?

“Toen ik de functie van plaatsmeester aanvaardde, had ik niet gedacht dat het zo zou verlopen”, lacht Carin. “Want vandaag is de organisatie van de rommelmarkt - mede door corona- quasi een fulltime job. Mijn telefoon staat continu roodgloeiend.” De Krottegemse Rommelmarkt is één van de grootste rommelmarkten in Midden-West-Vlaanderen en lokte in het verleden tot 40.000 bezoekers. Aanvankelijk zou de jubileumeditie plaatsvinden op zondag 19 april maar de lockdown stak hier een stokje voor. Na de versoepeling van de coronamaatregelen werd zondag 5 juli als nieuwe datum geprikt, maar ook dat bleek geen optie. Uiteindelijk zal de 30ste Krottegemse Rommelmarkt plaatsvinden op de datum waarop we normaliter al de 31ste editie zouden organiseren, zijnde zondag 4 oktober.

Verlies maken

Maar de jubileumeditie wordt totaal anders dan de vorige 29 rommelmarkten. “In samenspraak met de stad en de veiligheidsdiensten werkten we een draaiboek uit met maatregelen die het mogelijk maken om de rommelmarkt op een veilige manier te organiseren. Dit vraagt heel wat werk en inspanningen en ook de noodzakelijke investeringen zijn niet van de poes. Aan onze dertigste editie zullen we vermoedelijk onze broek scheuren, maar we vinden het belangrijk dat de rommelmarkt doorgaat om de wijk op de kaart te zetten en haar inwoners en iedereen met een hart voor de wijk in deze moeilijke tijden een hart onder de riem te steken. Bovendien is het enthousiasme echt enorm groot. Zowel bij de standhouders, in de wijk als bij onze bezoekers.”

Coronastewards

Eerst en vooral wordt er op het zes kilometer lange parcours van de rommelmarkt eenrichtingsverkeer ingevoerd. “Dit betekent dat zowel bezoekers als standhouders zich in alle deelnemende straten maar in één richting zullen mogen verplaatsen. Om dit mogelijk te maken werken we met lussen en de nodige in- en uitgangen waar overal ontsmettingsdispensers staan. Er werden enkele straten volledig of deels geschrapt uit het parcours, terwijl andere straten voor het eerst kunnen deelnemen. We beloven nu al dat we bij de volgende editie zowel de nieuwe, als de tijdelijk geschrapte straten zullen opnemen in ons parcours.” Qua aantal standen zijn er geen beperkingen. “Er is plaats voor ongeveer 900 standen en momenteel zijn er al ruim 800 gereserveerd, waaronder 177 van enthousiaste wijkbewoners”, weet Carin. “Het aantal bezoekers wordt daarentegen wel beperkt tot één per anderhalve meter. Om dit degelijk op te volgen worden aan alle in- en uitgangen coronastewards geposteerd van 5 tot 17 uur. Zij zullen alle inkomende en uitgaande bezoekers tellen. Ook op het parcours zullen voldoende coronastewards aanwezig zijn om niet alleen het éénrichtingsverkeer te monitoren, maar ook om de mondmaskerverplichting te controleren. Ook werftoiletten kunnen niet, maar daar helpt de lokale horeca ons uit de brand. Zowel Puur, Boomerang, Breda Jazz, Stad Brugge, de kantine van Club Roeselare, het terras van de Chiro als Carpe Diem zullen zowel de dorstigen laven als ervoor zorgen dat een toiletbezoek op een veilige manier kan.” Tot slot geeft Carine ook nog mee dat de Krottegemse Mooimakers zich engageerden om samen met een team van de Krottegemse Ransels het volledige parcours vanaf 18 uur zwerfvuilvrij te maken.

Last minute nog een standje reserveren? Dat kan via krottegemse.rommelmarkten@gmail.com of 0479/13.28.11. De standen zijn zes op drie meter en kosten zes euro.