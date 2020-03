All-Bouw informeert de vastgoedinvesteerder CDR

05 maart 2020

Het All-Bouwhuis pakt op 26 maart uit met een informatief en bouwgerelateerd evenement voor de vastgoedinvesteerder. Tijdens dit seminarie wijzen de gastsprekers hen op de te bewandelen pistes bij een vastgoedinvestering. Er worden drie thema’s aangeraakt: financieel, fiscaal en successie. Zowel klassieke als minder klassieke structuren en planningstechnieken komen daarbij aan bod. Met aandacht voor de actuele houding van de fiscale administratie en het nieuwe goederenrecht. De plaatsen zijn beperkt, registratie is dus noodzakelijk. . “We kregen al een 30-tal registraties binnen en er zijn nog 3 weken te gaan”, weet Chloé Van Eecke, office manager van All-Bouw. “Met het All-Bouwhuis vangen we duidelijk de behoefte aan bouwinformatie op. Batibouw is ver en groot. Hier in het All-Bouwhuis kan men gericht en persoonlijk geïnformeerd worden over allerhande thema’s. Verder dit voorjaar staan trouwens nog een tweetal infosessies gepland. We merken dat de mensen er nood aan hebben.” Het event start om 19 uur in het All-Bouwhuis langs de Iepersestraat 181-185. Inschrijven via https://www.het-all-bouwhuis.be/nl/eerst-zien-en-dan-bouwen.