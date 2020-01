Algerijn staat terecht voor illegaal verblijf: “Na mijn vrijlating ga ik in Syrië of Irak de terrorist uithangen” LSI

13 januari 2020

15u16

Bron: LSI 0 Roeselare Een 32-jarige Algerijn die al sinds 2003 illegaal in België rondloopt, riskeert voor de rechtbank in Kortrijk een effectieve celstraf van zes maanden voor dat illegaal verblijf. Hij kon opgepakt worden bij een controle in een winkel in Roeselare en verblijft in de cel.

Driss K. werd eerder al eens veroordeeld voor illegaal verblijf maar beschikt ondertussen nog altijd niet over verblijfspapieren. “Ik heb psychische problemen en kan nergens terecht”, vertelde hij aan de rechter. “Ik had een ongeval maar kreeg geen schadevergoeding. Mijn mensenrechten worden ernstig geschonden. Ik moet in het land waar ik verblijf beroep kunnen doen op die rechten. Na mijn vrijlating ga ik onmiddellijk naar Syrië of Irak, de terrorist gaan uithangen.” Vonnis op 3 februari.