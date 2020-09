Alexander Doom ziet 2020 niet als verloren jaar: “Werk in winter en trainingen in zomer neem ik mee naar volgend seizoen” Gunther Dekie

22 september 2020

17u43 0 Roeselare Deze zomer kwam Alexander Doom slechts drie keer in actie. Hij liep een 300m in Oostduinkerke en tweemaal een 200m in het Koning Boudewijnstadion. Geen enkele 400m dus voor de Roeselaarse tornado. “Door het wegvallen van alle doelen en de moeilijke trainingsomstandigheden focuste ik bewust wat meer op het kortere werk”, klinkt het.

De atleet van AV Roeselare kende een uitstekende winter en leek klaar om die positieve lijn ook naar de zomer door te trekken. “Maar toen kwam corona,” zegt hij. “Voor het eerst in jaren was ik de winter blessurevrij doorgekomen en lag ik erop gebrand om te vechten voor mijn plaats in het olympisch estafetteteam. Bij het begin van de lockdown trainde ik nog wel door met dat doel voor ogen, maar het was niet gemakkelijk. De piste in Roeselare was gesloten en ik werd verplicht om alleen en op straat te trainen. Als sprinter is dat niet evident. Toen de beslissing viel dat de Spelen werden uitgesteld en dat het EK in Parijs definitief werd afgelast, maakte ik voor mezelf uit dat ik ging blijven trainen, maar zonder focus op de 400m”, stelt Doom. “Ik had het mentaal moeilijk om al die zware trainingen te doen zonder specifiek doel. Ik heb me dan wat toegespitst op het kortere werk en uiteindelijk liep ik in augustus een 300m in 34.21 en een 200m in 21.97. Alles in acht genomen, kan ik wel tevreden zijn met deze resultaten, want van een ideale voorbereiding was geen sprake.”

Alles voor de Spelen

Toch beschouwt de Roeselarenaar 2020 niet helemaal als een verloren jaar. “Het meest positieve element is dat ik blessurevrij ben gebleven. Het werk dat ik deze winter geleverd heb en de trainingen van deze zomer, hoe moeilijk het ook was, neem ik zeker mee naar volgend seizoen. Het hoofddoel wordt sowieso de Olympische Spelen en daar ga ik naartoe werken. Ook al is het voor iedereen nog erg onzeker hoe 2021 er zal uitzien. Het valt trouwens ook af te wachten of er deze winter al dan niet een indoorseizoen zal zijn.”

“Dan zou ik toch graag mijn Belgische titel willen verdedigen. Er staan ook een EK en WK indoor op het programma, maar als ik me daarvoor zou kunnen plaatsen, dan zou dat via het estafetteteam zijn”, geeft Doom mee. “Ik betwijfel echter of er een ploeg zal worden uitgestuurd, zeker nu twee van de broers Borlée geblesseerd zijn. Alles zal voor hen in het teken van de Spelen staan en dan passen die indoorkampioenschappen niet meteen in het plaatje. Maar goed, mijn focus is ook Tokio 2021 en ik zal er alles aan doen om me te kwalificeren voor het olympisch team”, besluit hij.