Alex Agnew last optreden van deze avond in De Spil af wegens buikgriep VHS

12 december 2019

18u26 22 Roeselare Hij speelde woensdagavond nog de pannen van het dak in Roeselare, maar wie vanavond naar Alex Agnew wou gaan kijken in De Spil, is er aan voor de moeite. De stand-up comedian heeft moeten afzeggen, omwille van buikgriep. De show van vrijdag 13 december zou wel plaatsvinden.

Drie avonden naeen De Spil trakteren op ‘Be Careful What You Wish For’, dat was wat Alex Agnew voor ogen had. Buikgriep beslist er echter anders over. De voorstelling van vanavond, donderdag, is afgelast. Er werd inmiddels wel al een nieuwe datum vastgelegd, namelijk woensdag 22 april 2020. Wie die avond vrij is, kan met de tickets van vanavond zonder problemen op de gereserveerde plaatsen terecht in De Spil. Anderen krijgen hun tickets terugbetaald. Meer info op www.despil.be.