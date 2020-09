Alerte bewoonster voorkomt erger bij brand in vals plafond VHS

25 september 2020

14u43 3 Roeselare De bewoonster van een rijhuis langs de Mandellaan in Roeselare heeft vrijdagmorgen erger vermeden bij een brand. Ze belde de brandweer, schakelde de elektriciteit uit en repte zich naar buiten.

Door kortsluiting was brand ontstaan in het vals plafond van de keuken. De vrouw merkte dat iets voor 7.30 uur op maar bleef kalm en deed wat je in zo’n geval het best kunt doen. “We konden de brandhaard snel lokaliseren en bedwingen”, zegt Peter Vangierdegom van de brandweerpost Roeselare. “Daardoor bleef de schade beperkt. Toen we zeker waren dat er geen smeulende resten meer waren, zijn we weer vertrokken naar de kazerne. De alerte reactie van de bewoonster heeft beslist een rol gespeeld in de goeie afloop.”