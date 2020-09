Alcoholverslaafde veertiger opnieuw terecht voor doodsbedreigingen: “Dit moet stoppen” LSI

07 september 2020

16u59

Bron: LSI 3 Roeselare Een 46-jarige man uit Roeselare kan het niet laten anderen te bedreigen. Na bedreigingen aan het adres van het OCMW en de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen richtte hij zijn pijlen nu op begeleiders van De Korf in Kortrijk, een vzw die jongeren in problematische thuissituaties opvangt. Voor de rechtbank in Kortrijk riskeert hij bij verstek een effectieve celstraf van 12 maanden.

Eind 2017 kreeg Koen D. van de strafrechter al een werkstraf van 145 uren. Amper een maand na de dodelijke aanslag op de luchthaven in Zaventem stuurde hij een brief naar het Roeselaarse OCMW, waarin hij dreigde met “een aanslag zoals in Zaventem”. De man was niet aan zijn proefstuk toe, want ook in 2013 liep hij al eens een veroordeling voor bedreigingen op. Hij leerde zijn lesje niet, ook niet na de bedreigingen aan het adres van het OCMW. Enkele maanden later, op 23 december 2016, kleefde hij een post-it op zijn stempelkaart van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen. ‘Werkloosheidsuitkering tegen oudejaarsavond, anders boel’, stond er te lezen. Voor het parket was de maat vol en het liet Koen D. voor de onderzoeksrechter passeren op kerstavond. De onderzoeksrechter besliste evenwel om hem niet in de cel te stoppen, maar onder voorwaarden vrij te laten. Hij beloofde op het rechte pad te blijven. Maar eens te meer bleken dat loze woorden. “De man is alcoholverslaafd en uit steeds ergere (doods-)bedreigingen aan onze begeleiders”, klonk het bij de advocate die vzw De Korf vertegenwoordigde. “Hij zoekt zelfs privé-informatie over hen op en maakt zijn bedreigingen persoonlijk. Dit moet stoppen.” De Korf ontfermt zich over één van de dochters van Koen D. Uitspraak op 28 september.