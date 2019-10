Alcoholslot voor invalide automobilist die verdwaasd in midden van de weg stond VHS

15 oktober 2019

10u09 1 Roeselare De politierechter in Kortrijk heeft een invalide man uit Roeselare veroordeeld tot een rijverbod van twee maanden en een boete van 1.600 euro. De man moet ook een alcoholslot laten installeren in zijn wagen.

B. werd door de politie onderschept toen hij verdwaasd achter het stuur zat van zijn wagen, in het midden van de rijweg. Het was onmiddellijk duidelijk dat de man zwaar onder invloed was. Dat bleek ook uit de ademanalyse. B. liet liefst 2,18 promille alcohol in het bloed optekenen. Het leverde hem een dagvaarding op voor de politierechtbank. Alweer, want in het verleden werd de Roeselarenaar al vier keer veroordeeld. Volgens zijn advocaat is de man zwaar invalide en kan hij omwille van spierpijn soms dagen zijn bed niet uit. Dat zou ook de reden geweest zijn waarom hij met zijn wagen stil stond in het midden van de weg. De rechter gaf de man een rijverbod van twee maanden en een boete van 1.600 euro. De kosten van het alcoholslot dat hij voor enkele jaren in zijn wagen moet laten installeren, mogen evenwel van de boete worden afgetrokken.