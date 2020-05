Exclusief voor abonnees Albrecht Rodenbachstraat krijgt volwaardig fietspad Charlotte Degezelle

01 mei 2020

12u01 0

In de Albrecht Rodenbachstraat gaan maandag enkele werkzaamheden van start. Van maandag 4 mei tot en met vrijdag 8 mei krijgt het wegdek een nieuwe toplaag. In de week van 11 mei worden vervolgens bijkomende markeringen aangebracht op het wegdek. Door de ingrepen wordt de parkeerstrook in de Albrecht Rodenbachstraat, tussen het kruispunt met de Karnemelkstraat en de Diksmuidsesteenweg, aan de zijde van de onpare huisnummers vervangen door een volwaardig fietspad. Het fietspad moet meer ruimte en fietscomfort geven aan de fietser die vanaf de Diksmuidsesteenweg richting Kattenstraat of Noordstraat rijdt. Momenteel is de ruimte te krap met onveilige situaties tot gevolg. Ook aan de zoen-en-vroem zone naast de Centrumschool gebeuren enkele aanpassingen. Naast het aanbrengen van bijkomende markeringen, zal de zoen-en-vroemzone na de werken enkel nog gelden op schooldagen. Op andere dagen zullen onder meer ook bewoners hier mogen parkeren.

