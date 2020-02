Albert en Yvonne, 90+ en dolverliefd: “We gaan trouwen in 2025, wanneer Albert 100 wordt” Charlotte Degezelle

14 februari 2020

13u50 0 Roeselare Op liefde staat geen leeftijd. Dat bewijzen Albert Viaene (95) en Yvonne Rooye (93). Het koppel werd eind 2016 toevallig bij elkaar aan tafel gezet tijdens het kerstfeestje van rusthuis De Waterdam. Al snel sloeg de vonk over en sindsdien is het duo onafscheidelijk. “Al grappend zeggen we vaak dat we gaan trouwen in het jaar dat Albert 100 wordt”, glunderen ze.

Hartjes, champagne, warme hapjes,... rusthuis De Waterdam trok vrijdag alle registers open om de bewoners een onvergetelijke Valentijn te bezorgen. Eén koppel in het bijzonder genoot met volle teugen, want hun liefde is ondanks hun leeftijd nog bijzonder pril. “Ik had nooit kunnen denken dat ik op mijn leeftijd en in het rusthuis nog een nieuwe liefde zou vinden”, glimlacht Yvonne Rooye. “Meer dan veertig jaar geleden ben ik verhuisd van Wenduine naar Roeselare. Voor de liefde. Maar mijn man overleed helaas in 2004.”

Kerstfeestje

Twaalf jaar later verhuisde ze naar De Waterdam, waar ze Albert Viaene leerde kennen. “Ik ben 69 jaar getrouwd geweest”, vertelt Albert. “Maar mijn vrouw is overleden in maart 2016. Toen ben ik verhuisd naar De Waterdam.”

En daar was het al snel ‘koekenbak’. “Tijdens het kerstfeestje zetten de verpleegsters ons toevallig naast elkaar. We kenden elkaar toen nog niet, maar we konden het meteen goed vinden met elkaar”, gaat Yvonne verder. “Ik klaagde wat dat hier niemand kon kaarten en Albert stelde meteen voor dat wij samen zouden kaarten.”

“Kort nadien gingen we samen op restaurant. Mensen spraken ons aan dat we er gelukkig uitzagen”, pikt Albert in.

LAT-relatie

Sindsdien vormen Yvonne en Albert echt een koppel. “Maar in elkaars kamer laten we elkaar met rust”, lacht Yvonne. “Noem het gerust een LAT-relatie. Als Albert bezig is met zijn miniatuurboten of naar de voetbal of het wielrennen kijkt, blijf ik op mijn kamer om te naaien, te breien of de krant te lezen.”

Dankzij Yvonne heb ik er een nieuw gezin bij gekregen. Ik ben enig kind en heb zelf ook geen kinderen. Maar Yvonne heeft een zoon en een dochter die me direct aanvaard hebben Albert Viaene

“Maar elke middag eten we samen en genieten we van een glaasje wijn”, gaat Albert verder. “Dankzij Yvonne heb ik er een nieuw gezin bij gekregen. Ik ben enig kind en heb zelf ook geen kinderen. Maar Yvonne heeft een zoon en een dochter die me direct aanvaard hebben.” “Ze zien je zo graag”, verzekert Yvonne. “Enkele maanden geleden is Albert zwaar ziek geweest. We waren allemaal zo bang dat het fout zou aflopen.”

Valentijn

Daarom geniet het ‘jonge’ paar des te meer van elke minuut samen, zoals het valentijnsdiner van De Waterdam. “Ik heb vroeger met mijn man Valentijn nooit gevierd. Hij vond dat onnozel, iets voor kleine jongens”, zegt Yvonne. “Ik kende het gewoon niet”, geeft Albert toe. “Maar vandaag genieten we wel volop met ons tweetjes. We hebben al zoveel leute gehad samen. Al grappend zeggen we zelfs dat we gaan trouwen in het jaar dat ik 100 word.” “We zouden best nu al beginnen sparen”, besluit Yvonne.