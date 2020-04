Al vier stratenlopen Roeselare Loopt geannuleerd CDR

02 april 2020

08u01 0 Roeselare De coronaperikelen hebben een stevige impact op het jaarlijkse loopcriterium Roeselare Loopt. Maar één van de eerste vijf loopwestrijden staat voorlopig nog op de agenda.

Eerder deze week lieten de organisatoren van Dwars over de Mandel al weten dat hun evenement op 8 mei geannuleerd is. Maar ondertussen is ook al duidelijk dat Dwars door de Zilten, een organisatie van OC Sint-Idesbald, op 27 mei geschrapt wordt net zoals vijfde editie van de loopwedstrijd Dwars door Beveren op 13 juni en de Euro Shop Streetrun op 27 juni. Enkel de Krottegemse Corrida, die op 21 mei gelopen wordt, blijft voorlopig nog overeind. De organisatie wacht de maatregelen van de overheid af vooraleer ze knopen doorhakken.