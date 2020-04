Al meteen aanschuiven aan drive-in McDonald’s: “Ik zal me moeten inhouden om vanavond niet terug te keren” Charlotte Degezelle & Sam Vanacker

21 april 2020

12u30 8 Roeselare Een maand zonder hamburgers en frietjes van McDonald’s. Het was voor velen duidelijk een opgave, want vlak voor de drive-in van de Roeselaarse McDonald’s op de Brugsesteenweg dinsdag om 11 uur openging, stond er al een rij wachtenden. In het eerste halfuur daagden 25 klanten op.

De eerste in de rij was Mario Haeck uit Beveren. Hij arriveerde rond 10.40 uur bij het hamburgerrestaurant en is een McDonald’s-liefhebber. “Gemiddeld trek ik vijftien tot achttien keer per maand naar McDonald’s”, zegt hij.

“Vooral omdat ik voor mijn werk veel op de baan ben, maar ook omdat het gewoon lekker is. Ik denk dat ik alle restaurants van de keten in België al heb bezocht en ook op reis ben ik er niet weg te slaan. In Roeselare kennen ze me bijzonder goed en ook iedereen in mijn kennissenkring kent mijn liefde voor McDonald’s. Gisteren kreeg ik dan ook het ene na het andere bericht om te melden dat de McDrives vandaag weer zouden openen. Vanmorgen heb ik bewust wat minder boterhammen gegeten, want wie eet nu al om 11 uur zijn middagmaal? Maar dat McChicken-menu heeft me gesmaakt. Een echt culinair orgasme. Ik zal me vanavond - wanneer de kinderen in bed liggen - echt moeten in houden om niet opnieuw naar McDonald’s te rijden.”

Ook Ulrycke Pattyn was er als de kippen bij om haar bestelling door te geven. “Ik had me eerlijk gezegd aan een grotere drukte verwacht. Ik vreesde voor een file tot aan de rotonde op de Wijnendalestraat, maar het aanschuiven bleef beperkt tot een paar auto’s voor me”, vertelt ze. “Ik ben een keiharde McDonald’s-fan en kom hier samen met mijn zoontje Lyam (3) gemiddeld twee keer per week. Toen ik hoorde over de heropening moest ik dan ook van de partij zijn. Dit is voor mij de ultieme topdag sinds de afkondiging van de lockdown. Ik bestelde, zoals steeds, het Big Mac-menu. Dat wordt smullen straks. Morgen kom ik sowieso al terug. Dan is Lyam bij me en zijn oogjes zullen ongetwijfeld beginnen blinken als ik hem vertel dat hij eindelijk weer een Happy Meal krijgt.”