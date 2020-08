Al 39 pv's opgesteld voor het niet dragen van een mondmasker CDR

13 augustus 2020

08u11 0 Roeselare Sinds de invoering van de mondmaskerplicht werden in Roeselare al 39 PV’s uitgeschreven. Dat meldt burgemeester Kris Declercq (CD&V) via zijn Facebookpagina.

Volgens de burgervader houdt de overgrote meerderheid van de Roeselarenaars zich aan de mondmaskerplicht. “Toch blijven er enkele hardleersen”, zegt hij. “Reeds van bij het begin van de plicht communiceerden we duidelijk dat er eerst een sensibiliserende fase zou zijn, door de gemeenschapswachten, stadsstewards en politie. Na die eerste periode gaf ik de opdracht aan de politie om voortaan, ook in burger, streng op te treden. Sinds begin deze week werd dit toezicht nog versterkt, met bijzondere aandacht voor zogenaamde ‘hot spots’ in het park, het Stationsplein, …. zonder onderscheid qua leeftijd of bevolkingsgroep. Inmiddels werden aldus reeds 39 processen-verbaal opgesteld. (bron politiezone RIHO). Wij blijven dit opvolgen! Jullie begrijpen ongetwijfeld dat de politie niet overal en altijd tegelijk kan zijn. Ik roep nogmaals op de mensen die voor onze veiligheid instaan te respecteren. Gebruik het gezond verstand. De regels zijn er voor jouw gezondheid en die van de mensen die je liefhebt. Ze zijn er voor ons algemeen belang. We volgen de besmettingscijfers nauw op en zullen bijsturen zodra het kan en mag.”