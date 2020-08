Agressieveling riskeert 2 jaar cel na nieuwe belaging en geweld tegen politie: “Zijn kansen zijn op, een streng signaal is nodig” LSI

19 augustus 2020

08u47

Bron: LSI 0 Roeselare Een 25-jarige jongeman uit Roeselare riskeert voor de rechtbank in Kortrijk een effectieve celstraf van twee jaar voor belaging van zijn ex en geweld tegen de politie. Bij het Kortrijkse gerecht heeft hij al zijn kansen opgebruikt. “Hij heeft lak aan politie en gerecht. Een streng signaal is nodig”, meent de openbare aanklager.

Sinds zijn 18de stapelt Toumi A. de veroordelingen voor geweld op. Zo heeft hij in 2013 een taxichauffeur overvallen met een mes. De man had hem eerst van Oostende naar huis gebracht, maar daar bleek Toumi A. geen geld te hebben om de rit te betalen. Schoensporen in de sneeuw deden hem toen de das om, meteen zijn eerste kennismaking met de binnenkant van de gevangenis. Na drie maanden mocht hij die verlaten. Maar nadien volgden nog verschillende veroordelingen. In 2019 zat hij acht maanden in de cel voor partnergeweld en slagen aan zijn stiefzoontje. “Amper uit de gevangenis volgde al een nieuwe klacht van zijn ex”, gaat de openbare aanklager verder. “Zelfs aan het contactverbod hield hij zich niet. Zijn kansen zijn op, een streng signaal is nodig.”

Politie aangevallen

Op 4 maart moest de politie opnieuw tussenkomen na klachten van zijn ex. Toumi A. vluchtte weg, klom over verschillende omheiningen en weigerde zich over te geven. Het kwam tot een schermutseling met de politie, waarbij hij verschillende schoppen en kopstoten uitdeelde. Een agent ondervindt vijf maanden later nog altijd hinder nadat A. zijn twee duimen overdraaide. Vandaag zit Toumi A. opnieuw in de cel. “Hij beseft dat hij al heel wat kansen heeft gehad”, reageert zijn advocaat. “Hij is bereid voorwaarden of een contactverbod met zijn ex te respecteren. Hij is nog altijd bij zijn zus en moeder welkom.” Hij vroeg de rechter alleen de periode van voorhechtenis sinds maart als effectieve straf op te leggen. Vonnis op 1 september.