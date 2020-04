Agressieveling riskeert 12 maanden cel voor ‘tikje’ op de neus Alexander Haezebrouck

29 april 2020

16u43 0 Roeselare Een 29-jarige agressieveling uit Roeselare moest zich woensdag op de rechtbank in Kortrijk verantwoorden voor verschillende feiten van slagen en verwondingen in Roeselare en Kortrijk. Zo brak hij de neus van een automobilist die hem aanmaande voorzichtiger te rijden met zijn fiets nadat die nipt een aanrijding kon vermijden.

In augustus 2018 kon een autobestuurder nipt een aanrijding vermijden met beklaagde Sammy C., die een vreemd manoeuvre maakte met zijn fiets in Roeselare. “Toen de bestuurder hem aanmaande voorzichtiger te zijn, antwoordde de beklaagde met een vuistslag in zijn aangezicht”, zei het openbaar ministerie. Het slachtoffer liep een gebroken neus op en de beklaagde legde een positieve ademtest af. Op 4 juli 2019 maakte hij amok op het terras van café Den Bras in Kortrijk. Toen de barman hem erover aansprak, schopte hij hem tegen zijn been en gooide met een glas. Sammy C. verklaarde aan de politie dat niet hij, maar een vriend die feiten had gepleegd. Geconfronteerd met de camerabeelden moest hij toch toegeven. Nog vorig jaar zag de stationschef in Kortrijk plots twee ruziënde mannen op het perron. Hij zag hoe de beklaagde een andere man tegen de grond mepte. De stationschef probeerde tussen te komen, maar de man was ook tegen hem erg agressief. Een Franse agent die toevallig passeerde, kwam uiteindelijk tussen met pepperspray.

Beklaagde verrast eigen advocaat

De man stond ook terecht voor slagen op de kerstmarkt van Roeselare in 2019. Na een discussie op café zag een getuige hoe het slachtoffer een bloedneus werd geslagen. “Voor de feiten van de kerstmarkt kan niet bewezen worden dat mijn cliënt die feiten heeft gepleegd”, pleitte de advocaat van Sammy C. “Daarvoor vraag ik dus de vrijspraak, de andere feiten kloppen wel.” Sammy C. zelf verbaasde de rechter, maar ook zijn eigen advocaat door toe te geven dat hij de man op de kerstmarkt in Roeselare wel degelijk geslagen had. “We hadden een discussie in café El Dia op het Stationsplein. Hij bleef maar discussiëren en draaide plots mijn arm om. Daarop heb ik hem een tik op zijn neus gegeven.” De beklaagde erkent dat hij een agressieprobleem heeft, zeker als hij gedronken heeft, en is bereid eraan te werken. Nochtans werd eerder een bemiddeling in strafzaken niet goed afgerond nadat hij een cursus daderinzicht niet volledig afrondde. Hij riskeert nu een gevangenisstraf van twaalf maanden met uitstel en een boete van achthonderd euro. Vonnis op 27 mei.