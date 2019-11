Agnes Debaeke viert 105de verjaardag met glaasje cava Charlotte Degezelle

12 november 2019

17u09 0 Roeselare Agnes Debaeke heeft dinsdag haar 105de verjaardag gevierd. Ze is daarmee de oudste inwoner van Roeselare. Agnes is nog altijd erg bij de pinken en enorm begaan met haar familie.

Taart, bloemen, kaartjes, felicitaties van het stadsbestuur en het koningshuis en zoenen. Dat allemaal voor Agnes Debaeke, de oudste inwoner van rusthuis De Zilverberg en meteen ook de stad Roeselare. Agnes werd geboren op 12 november 1914 en blies dinsdag 105 kaarsjes uit. Dat werd gevierd met haar familie, schepen Marc Vanwalleghem en Bart Wenes, voorzitter van Motena. Agnes zat te blinken in haar vel en glunderde non-stop. Zowel de cava als de verjaardagstaart smaakten haar overduidelijk. “Ik ben altijd content als mijn familie komt”, vertelt ze. “Ik praat graag met hen over vroeger en wil ook altijd weten hoe het gaat met mijn kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en achterachterkleinkinderen. Negen weken geleden kreeg ik er met Lucie trouwens nog een achterachterkleinkind bij.”

Agnes werd geboren amper enkele maanden na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in een gezin met acht kinderen. Ze heeft jaren gediend bij rijkere mensen en stapte in 1936 in het huwelijksbootje met Odiel Vancraeynest, die in 2000 overleed en met wie ze altijd in Lichtervelde heeft gewoond. Het koppel heeft vijf kinderen, die de familie verder uitbreidden met tien kleinkinderen, zeventien achterkleinkinderen en negen achterachterkleinkinderen. Sinds 2011 verblijft ze in De Zilverberg.